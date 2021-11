Inflação anual nos EUA atinge valor mais alto dos últimos 31 anos

A taxa de inflação anual nos Estados Unidos disparou em Outubro para 6,2%, mais oito décimas do que Setembro e o registo mais alto de preços no consumidor desde 1990, informou esta quarta-feira o Departamento do Trabalho.

De Setembro para Outubro, os preços aumentaram 0,9%, o maior salto desde Junho.

Os dados do mês passado surpreenderam os analistas que apontavam maioritariamente para uma taxa de 5,7%, depois dos 5,4% de Setembro os analistas que apontavam maioritariamente para uma taxa de 5,7%, depois dos 5,4% de Setembro.

Se forem excluídos os preços dos alimentos e dos combustíveis, os mais voláteis, a inflação subjacente ficou em Outubro em 0,6%, com uma taxa anual de 4,6%.

Os preços da energia subiram 4,8% e os dos alimentos subiram 0,9%, segundo os dados do Governo norte-americano.

A inflação tem sido motivo de preocupação nos Estados Unidos da América, mas até agora a Reserva Federal (Fed), liderada por Jerome Powell, tem insistido no carácter transitório das taxas elevadas.

No entanto, os dados agora divulgados aumentam a pressão sobre o banco central, que já anunciou que começa este mês a reduzir gradualmente as compras de dívida que lançou para apoiar a economia devido à crise causada pela pandemia de covid-19.

Os investidores agora esperam que a Fed aumente a sua taxa de juro no próximo ano, muito antes do que previam alguns meses atrás.