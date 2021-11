Governo confirma aumento salarial de 0,9% na Função Pública em Janeiro

As remunerações mais baixas da Função Pública terão aumento maior, de 6%, em linha com a subida do salário mínimo nacional.

Apesar de o Orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbado, o Governo confirmou a intenção de aumentar os salários da Função Pública em 0,9% no início do próximo ano, enquanto a remuneração base subirá 6%, para os 705 euros, em linha com o valor do salário mínimo nacional.

A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, comunicou nesta quarta-feira ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) a intenção de manter as principais medidas relacionadas com os salários dos funcionários públicos.

Pelo caminho ficam, contudo, medidas como o aumento de 50 euros do salário base da carreira técnica superior e a melhoria da posição de entrada dos trabalhadores com doutoramento. Assim como a revisão da Tabela Remuneratória Única (TRU) que, fruto dos aumentos do salário mínimo, tem visto desaparecer as primeiras posições remuneratórias.

“A reunião não trouxe nada de novo face ao que tinha sido negociado anteriormente. A remuneração base será actualizada pelo valor do salário mínimo e a TRU terá uma actualização de 0,9%”, adiantou Maria Helena Rodrigues, presidente do STE, no final da reunião com a ministra.

Para a dirigente sindical, as medidas adoptadas “estão de acordo com o momento político actual de eleições antecipadas e de dissolução da Assembleia da República”, embora considere que há margem para ir mais longe e actualizar o subsídio de refeição dos actuais 4,77 euros para os 5,20 euros por dia.

Ao longo da tarde, a ministra ainda irá reunir com a Frente Sindical da Administração Pública (FESAP) e com a Frente Comum, que tem uma greve agendada para esta sexta-feira, 12 de Novembro.