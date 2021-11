Mais de 30 países comprometem-se a acelerar fim da venda de automóveis poluentes

O sector dos transportes, onde se destacam os veículos automóveis, é um dos maiores emissores de gases nocivos para a atmosfera, o que os torna num dos temas incontornáveis na cimeira do clima que se realiza em Glasgow, na Escócia. Esta quarta-feira foi anunciado na COP26 um compromisso para acelerar a transição para emissões zero de veículos automóveis, mas cuja adesão se apresenta como modesta.

De acordo com o comunicado da COP 26, apenas 32 países assinaram este compromisso, e nestes, não estão presentes nem a China nem os Estados Unidos da América, os dois maiores mercados mundiais. Do lado dos fabricantes, conforme destacou o Financial Times (FT), as ausências englobam quatro dos cinco maiores fabricantes a nível mundial: Volkswagen, Toyota, Renault-Nissan e Hyundai-Kia. Algumas destas marcas já definiram objectivos próprios de transição ambiental.

Para ajudar a compensar a falta de mais países há a adesão de diversas cidades e regiões, sendo que o compromisso reúne também diversos investidores da indústria automóvel, grupos que operam com grandes frotas (como a Uber e a IKEA, numa lista onde está também a EDP) e companhias de leasing.

A lista de países também não inclui grandes mercados como a Alemanha, nem diversos países da União Europeia (Portugal foi um dos que não rubricou, tal como muitos outros, ao contrário da Holanda ou da Polónia). Neste caso, no entanto, a Comissão Europeia já afirmou, em Julho, que a partir de 2035, todos os veículos que saírem da linha de montagem para circular no espaço europeu terão de cumprir um limite zero para as emissões de CO2 .

Os compromissos assumidos esta quarta-feira variam conforme a tipologia de grupo em causa. Por parte dos países desenvolvidos, o objectivo é o de trabalhar para que todas as vendas de novos carros, ligeiros, comerciais e colectivos, tenham emissões zero até 2040 ou antes, e não mais tarde do que 2035 nos mercados líderes.

Os fabricantes automóveis dizem que vão trabalhar para chegar ao objectivo de ter 100% de novos veículos com emissões zero nos mercados líderes em 2035 ou antes, e os donos de frotas colocam objectivo em 2030 ou antes nos mercados em que isso for possível.