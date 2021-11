Cartão do Adepto – factos e mitos urbanos

O regresso do público aos estádios, depois de um longo período de ausência motivado pelo contexto de pandemia Covid-19, determinou a implementação efetiva de uma medida nascida da última alteração ao Regime Jurídico da Segurança e do Combate à Violência, ao Racismo, à Xenofobia e à Intolerância em Espetáculos Desportivos. Falamos das “zonas com condições especiais de acesso e permanência” e do cartão que lhes dá acesso: o Cartão do Adepto, medida que completa 3 meses de implementação efetiva nos espetáculos desportivos das competições profissionais, existindo atualmente cerca de 3000 adeptos (com Cartão do Adepto ativo) que podem usufruir das referidas zonas.