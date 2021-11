Sporting apura-se para a próxima fase na FIBA Europe Cup

O Sporting tornou-se nesta quarta-feira na primeira equipa portuguesa a qualificar-se para a próxima fase da FIBA Europe Cup na presente temporada, depois de ter vencido os belgas do Belfius Mons-Hainaut, na 5.ª jornada do Grupo F.

Na Mons Arena, os “leões” impuseram-se por 68-75, tendo perdido apenas o último dos quatro períodos da partida e chegado ao intervalo a ganhar por 32-38.

Joshua Patton, com 21 pontos e sete ressaltos, foi a grande figura do encontro que deixa os lisboetas na liderança do grupo, com nove pontos, quando ainda falta disputar um jogo.

Na quinta-feira, é a vez de o Benfica, líder do Grupo C, defrontar, na Rússia, o Parma-Parimatch.