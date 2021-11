Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira derrotadas na Suécia

As jogadoras portuguesas foram afastadas pelas gémeas Alayeto nos 16-avos-de-final do Areco Malmo Padel Open.

O sorteio não foi favorável e a despedida da época 2020-21 do World Padel Tour acabou por não ser o melhor para as duas melhores jogadoras portuguesas de padel. Nesta quarta-feira, na Suécia, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira defrontaram nos 16-avos-de-final do Areco Malmo Padel Open as oitavas cabeças-de-série do torneio (Mapi Alayeto e Majo Alayeto), e foram derrotadas em dois sets: 4-6 e 1-6.

Com apenas mais dois torneios no calendário exclusivamente com competição masculina (Argentina e México), Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira, que já não tinham qualquer hipótese de se apurarem para o Master Finals em Madrid, prova onde apenas estarão em Dezembro os 16 melhores jogadores do ranking mundial, faziam na Suécia a despedida do principal circuito mundial da modalidade neste ano. Porém, o sorteio já fazia antever uma tarefa muito difícil para as portuguesas.

Pela frente, logo na primeira ronda do quadro principal, Araújo e Nogueira tiveram as gémeas Alayeto, uma das melhores duplas da história da modalidade. E as espanholas mostraram-se em forma.

No primeiro parcial, Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ainda ofereceram uma boa réplica, mas acabaram derrotadas, por 4-6. No set seguinte, o domínio de Mapi Alayeto e Majo Alayeto foi mais claro, e, com um 6-1, as jogadoras de Saragoça, que já asseguraram um lugar no Master Finals, garantiram o lugar nos oitavos-de-final em Malmo.