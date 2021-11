Parlamento revoga Cartão do Adepto

Assembleia da República aprova projecto de lei da Iniciativa Liberal e determina “morte” de um instrumento polémico de combate à violência no desporto, com três meses de vida.

A Assembleia da República (AR) revogou, esta quarta-feira, a Lei 39/2009, determinando, com isso, o fim do Cartão do Adepto, proposto por Iniciativa Liberal (IL), Partido Comunista Português (PCP) e Chega em três projectos de lei. A aprovação foi garantida com a luz verde dada à proposta da IL, graças à abstenção de PS e PSD e ao voto favorável das restantes bancadas.

João Cotrim de Figueiredo, deputado da IL, classificou o cartão de “bizarria” e apelou a um definitivo “não ao cartão”, sublinhando o espírito policial da legislação que “limita direitos fundamentais, discrimina e estigmatiza certos grupos”.

Com a “época desportiva a meio e as bancadas vazias”, no que considerou um “atentado à situação financeira dos clubes”, o deputado da IL pediu a intervenção do Estado para “corrigir o que todos já perceberam não funcionar” no combate à violência no desporto.

A Iniciativa Liberal ressalva que “o racismo e xenofobia" são reais e “têm que ser combatidos”, mas não por um instrumento que “não resolve e ainda piora”, para além de configurar uma “aberração jurídica, em que os direitos são limitados por portaria”.

João Cotrim de Figueiredo concluiu, dizendo que “ir ao futebol é mais desagradável do que a experiência de ir a uma repartição de finanças”, atacando a legitimidade e competência da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) no controlo das claques, substituindo-se às forças da ordem e jurisdicionais, pelo que submeteu um pedido de revogação de duas normas para evitar a dilação deste tema à boleia da dissolução do Governo.

A este projecto de lei juntaram-se PCP, pela voz da deputada Alma Rivera, e o Chega, por intermédio do deputado André Ventura. Nos discursos que se seguiram, o destaque foi para o acolhimento das propostas.

O Partido Socialista (PS), por intermédio de Tiago Estevão Martins, fundamentou a posição do Governo lembrando alguns casos que estiveram na base da introdução, há cerca de três meses, do Cartão do Adepto, como o de Marega, o do ataque a Alcochete, da morte de Marco Ficcini, de agressões a árbitros, adeptos e jornalistas.

O PS defendeu os mais básicos princípios de convivência democrática, considerando que não será por decreto que se erradicará a violência no desporto. O facto de, inicialmente, o Cartão do Adepto ter sido aprovado sem votos contra, com a abstenção de PCP e dos “Verdes”, serviu para lembrar a cumplicidade das restantes forças políticas.

O PSD manteve, na generalidade, a posição assumida na votação de há três meses, reforçando o argumento socialista, mas acabou por ceder e apoiar a revogação.

No final, prevaleceu a “condenação” do Cartão do Adepto nos moldes em que foi implementado e que originou uma onda de protestos por parte de clubes e associações de adeptos. Vingou o projecto de lei da IL, tendo as propostas de PCP e Chega sido chumbadas.