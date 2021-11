Benfica cai para último na fase de grupos da Champions feminina

O Benfica averbou nesta quarta-feira a segunda derrota na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao perder, em casa, com as suecas do Häcken, por 0-1. Este resultado mantém a equipa lisboeta no último lugar do Grupo D, apenas com um ponto somado até à data.

Era um jogo entre duas equipas que ainda não tinham marcado um golo na competição. E era, acima de tudo um jogo entre duas formações que precisavam de pontos, ainda que o Benfica tenha partido para o encontro com um ponto (fruto de um empate diante do Bayern Munique), enquanto o Häcken somava duas derrotas.

No Benfica Futebol Campus, no Seixal, assistiu-se a uma partida equilibrada, com aproximações perigosas a ambas as balizas e com oportunidades de parte a parte. De resto, os números expressam isso mesmo, com 12 remates para cada lado (cinco enquadrados para as “encarnadas” e seis para as suecas), cinco cantos contra dois, 45% de posse de bola contra 55%.

O Benfica até esteve perto de inaugurar o marcador, quando Francisca Nazareth, uma das mais talentosas jogadoras portuguesas, acertou no poste, mas o lance capital aconteceria na área das “águias”. Aos 75’, Ana Seiça tentou um desarme de carrinho em zona proibida e acabou por rasteirar Larsen, provocando uma grande penalidade. Na conversão do castigo máximo, a centrocampista Rubensson não falhou e apontou o primeiro golo do Häcken na prova.

Acentuou-se, a partir desse momento, a pressão do Benfica, muitas vezes feita com demasiada sofreguidão e pouco critério, mas, apesar de alguma presença na área sueca, as “encarnadas” não foram capazes de contornar a linha de quatro defesas adversária e acabaram mesmo por sofrer um novo desaire.

Dentro de uma semana, em Gotemburgo, a equipa portuguesa volta a defrontar o Häcken, na 4.ª jornada, depois de ter ultrapassado três eliminatórias para se estrear na fase de grupos, batendo pelo caminho o Kiryat, o Racing e o Twente.