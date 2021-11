Vijay Iyer: Jazz com consciência política e em diálogo com o mundo no Guimarães Jazz

No arranque da sua 30.ª edição, o festival (a decorrer desta quinta-feira a 20 de Novembro) apresenta o novo trio do pianista norte-americano, acompanhado por Linda May Han Oh e Tyshawn Sorey. Jazz com consciência política e em diálogo com o mundo.

Na capa de Uneasy, vemos a imagem de uma Estátua da Liberdade em fundo, distante, inacessível, com nuvens estranhamente acima e abaixo daquele monumento plantado ao largo de Nova Iorque. Vijay Iyer, um dos nomes maiores do jazz contemporâneo, estava a passar a pente fino com Manfred Eicher, editor da histórica ECM, hipóteses para a gravação que realizara em trio com Linda May Han Oh e Tyshawn Sorey, quando se fixou nesse instante captado pelo fotógrafo coreano Woong Chul An. Aquilo que o agarrou de imediato foi a ambiguidade de uma imagem pouco nítida, “habitualmente usada como símbolo patriótico da América, mas que aqui não é exactamente celebratória, é ambivalente e angustiante”, explica o pianista ao PÚBLICO. A ideia de uns Estados Unidos enquanto terra de oportunidade e liberdade aparece portanto desfocada, enevoada, longínqua. E Iyer arrisca mesmo que, representada nesta imagem, lhe provoca alguma náusea.