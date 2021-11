Revelada uma canção inédita tocada por George Harrison e Ringo Starr

Depois de uma sessão para uma plateia de uma centena de convidados no Museu dos Beatles em Liverpool, a BBC Radio difundiu ao meio-dia desta quarta-feira uma canção inédita em cuja gravação participaram os Beatles George Harrison e Ringo Starr. A canção, Radhe shaam, foi composta e produzida em 1968 pelo locutor Suresh Joshi, e nela Ringo Starr toca bateria e George Harrison guitarra, sendo a voz a do cantor e também músico indiano Ashish Khan. A gravação foi recentemente descoberta em Birmingham, na casa daquele produtor e homem da rádio.

À BBC, Paul Parry, manager do museu de Liverpool, disse que o público convidado, entre o qual se encontrava Suresh Joshi, adorou a música. E acrescentou que a canção é “absolutamente espantosa”, ao mesmo tempo que confirmou a presença dos dois Beatles na gravação. Trata-se, “sem qualquer dúvida”, do som da dupla, disse Parry. “Foi um momento raro, que nos transportou para outro tempo”, acrescentou, reafirmando que se ouviu “inconfundivelmente a guitarra do George – foi quase como fazê-lo regressar à vida – e a bateria do Ringo, também”.

Ainda segundo a BBC, a participação dos dois Beatles em Radhe shaam aconteceu numa pausa da gravação, em Londres, de Hey Jude, a canção do lado A de um single que incluiu também Revolution e saiu em Agosto de 1968.

Radhe shaam fazia parte da música para um documentário, intitulado East Meets West, em que Suresh Joshi estava a trabalhar nos Trident Studios, no Soho londrino. George Harrison, amigo do produtor, e Ringo Starr apareceram lá e ofereceram-se para tocar.

“A canção gira em volta da ideia de que somos todos um, e que o mundo é a nossa concha”, disse agora Suresh Joshi à BBC. “É algo que todos nós percebemos durante esta pandemia”, acrescentou.

A descoberta da gravação foi feita na sua casa em Birmingham pelo filho de um amigo, Deepak Pathak, a quem falou do seu passado musical e pediu que procurasse a fita master. Ele encontrou-a no loft da casa, durante o confinamento, e enviou-a ao produtor musical Suraj Shinh, que restaurou a fita e recuperou a música.

O responsável do Museu dos Beatles de Liverpool disse à BBC que, após a “estreia” na rádio britânica, Radhe shaam passaria a poder ser emitida universalmente, e que as verbas resultantes dos direitos de difusão se destinarão a instituições de caridade.