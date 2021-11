Quarta, na TV: dupla Wes Anderson, uma fenda em Los Angeles e Rio em entrevista

CINEMA

Verdade

AXN, 16h33

Dan Rather, pivot da CBS News, e a produtora Mary Mapes viram-se envolvidos no escândalo conhecido como Rathergate. Uma investigação do programa 60 Minutos denunciava que George W. Bush (na altura, recandidato à presidência) tinha recebido tratamento privilegiado no serviço militar na Texas Air National Guard, durante a Guerra do Vietname. Começaram a pairar dúvidas sobre a autenticidade dos documentos, e tanto Rather como Mapes viram as suas carreiras desacreditadas. Estreia na realização de James Vanderbilt, um docudrama com Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid, Topher Grace, Elisabeth Moss e Stacy Keach.

Um Peixe Fora de Água

Hollywood, 19h25

Bill Murray é Steve Zissou, um azarado mas persistente oceanógrafo à procura de um tubarão raro que comeu o seu parceiro enquanto filmavam um documentário. Com ele vão Owen Wilson como piloto e admirador; Cate Blanchett, a repórter que cobre a expedição; Angelica Huston como mulher de Zissou; Willem Dafoe como irmão dele e engenheiro da embarcação; Jeff Goldblum, o arqui-inimigo; e o recém-chegado Seu Jorge como especialista em segurança. Este compôs parte da banda sonora, com versões de alguns clássicos de David Bowie. Um Peixe Fora de Água é uma comédia de Wes Anderson, também realizador de The Darjeeling Limited, que é emitido a seguir, às 21h30. Aqui, Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman dão vida a três irmãos que não se falam desde a morte do pai e decidem atravessar a Índia de comboio para recuperarem os laços familiares – uma “busca espiritual” que rapidamente descarrila.

SÉRIES

A Minha Vida Dava Um Crime

Fox Crime, 22h

Arranca a segunda temporada da série protagonizada por Lucy Lawless, outrora conhecida como Xena - A Princesa Guerreira. Encarna Alexa Crowe, uma detective privada muito perspicaz que não consegue resistir a investigar um crime – e que é, ela própria, uma fonte de enigmas. Na nova leva, a acção muda-se de Melbourne, na Austrália, para Auckland, na Nova Zelândia. É aqui que reencontramos Alexa, perante o caso de uma mulher que atirou a matar sobre um estranho – episódio que se vai revelar muito mais complexo do que aparenta.

La Brea

TVCine Action, 22h10

Estreia. Ficção científica em modo catástrofe, com drama e mistério à mistura. O criador é David Appelbaum, ligado a séries como The Enemy Within, Investigação Criminal: Nova Orleães ou O Mentalista. É uma manhã normal em Los Angeles: trânsito difícil, gente a caminho do trabalho, pais a levar os miúdos à escola e… uma enorme fenda a abrir-se no centro da cidade. O buraco engole carros, edifícios, pessoas. E separa a família Harris: mãe e filho caem nesse submundo misterioso e algo pré-histórico; pai e filha ficam cá em cima. Um deles pode ter a chave para decifrar o que está a acontecer.

Chicago P.D.

TVCine Emotion, 22h10

Começa a nona temporada da série centrada na polícia de Chicago. Reencontramos a unidade liderada pelo sargento Hank Voight (Jason Beghe) no momento em que a agente Kim Burgess (Marina Squerciati) se encontra hospitalizada, entre a vida e a morte, depois de ter sido baleada.

DOCUMENTÁRIO

André Rieu: Bem-vindos ao Meu Mundo II

RTP1, 00h46

Estreia da segunda temporada da série documental que funciona como um passe para os palcos e bastidores do quotidiano de André Rieu, enquanto o popular maestro e violinista holandês esgota salas pelo mundo. A viagem desenrola-se em dez episódios, com partida na Magia de Maastricht, a sua cidade natal, onde o seu castelo está aberto a visitas e onde um jovem violinista tem a oportunidade de subir ao palco com o seu ídolo.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Rui Rio responde às perguntas de Vítor Gonçalves sobre a liderança do PSD, disputada por Paulo Rangel nas eleições internas marcadas para 27 de Novembro, e também sobre a sua estratégia para as legislativas convocadas para 30 de Janeiro de 2022, sem deixar de comentar o panorama político geral e expor as suas ideias para o país.