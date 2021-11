Lana Del Rey em carne viva

Depois de um álbum sublime (Norman Fucking Rockwell!, 2019) e outro muito competente (Chemtrails over the Country Club, 2021), Lana Del Rey poderia facilmente reeditar a parceria com Jack Antonoff, produtor estrela que, nos últimos anos, ganhou preponderância na pop. Editado apenas sete meses depois de Chemtrails over the Country Club, Blue Banisters parece uma aposta deliberada em fugir do óbvio: nele, Lana descarna-se dos adornos de Antonoff e entrega-se inteira, numa colecção de canções bela e algo desorientante.