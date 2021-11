COP26 quer revisão de metas de corte de emissões já em 2022

Primeira versão da declaração final da cimeira do clima foi divulgada esta madrugada, bem como uma proposta sobre a actuliação do Acordo de Paris.

Tal como tinha sido anunciado pelo presidente da COP26, Alok Sharma, foi publicado na madrugada desta quarta-feira o primeiro rascunho da declaração final da cimeira do clima, a decorrer em Glasgow, bem como uma proposta de revisão do Acordo de Paris, em que se pede às partes para apresentarem versões “reforçadas” dos compromissos de cortes de emissões para 2030, previstos nas contribuições nacionais determinadas (NDC). O documento surge no dia dedicado aos transportes e em que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai regressar à COP, onde deverá encontrar-se com o secretário-geral da Nações Unidas, António Guterres. Johnson irá apelar aos ministros e negociadores para “acabarem com todos os impasses” e conseguirem um bom resultado.