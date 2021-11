Universidade confirma morte de estudante português desaparecido na República Checa

Tomás Alcaravela, 19 anos, foi visto pela última vez na madrugada de sábado, após a ida a um bar. A Universidade confirma a “perda trágica” do jovem.

Morreu o estudante português que estava desaparecido desde sábado na cidade de Plzen, na República Checa. A informação foi confirmada numa nota publicada no site da Universidade de Medicina de Plzen.

“Em nome da Universidade de Medicina de Plzen, Charles Universaity, anunciamos com grande tristeza que o estudante Tomás Manuel Calado Bernardo Maia Alcaravela nos deixou tragicamente”, lê-se na nota assinada pelo reitor, intitulada "Perda trágica”. “Neste momento difícil, a faculdade de Medicina partilha a dor dos seus pais, colegas e amigos.”

O PÚBLICO tentou confirmar esta informação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Embaixada de Portugal em Praga, mas até ao momento não teve resposta.

Na manhã desta terça-feira, alguns meios de comunicação locais checos escreveram que a polícia encontrou um corpo na clarabóia do edifício onde o estudante vivia que, horas mais tarde, confirmaram tratar-se do estudante desaparecido.

Tomás Alcaravela, 19 anos, foi visto pela última vez na madrugada de sábado, após a ida a um bar perto da rua onde vivia. O jovem terá sido visto a entrar no seu apartamento perto das 5h.

Os amigos contactaram as autoridades locais no domingo a dar conta deste desaparecimento, após se aperceberem que este não era visto desde que entrara no apartamento, na madrugada de sábado.

Além da polícia e das associações de estudantes, os amigos comunicaram este desaparecimento à Embaixada de Portugal em Praga, que estava em “contacto com a respectiva família”, conforme confirmou fonte da diplomacia portuguesa à Lusa.