Salário real dos médicos baixou e enfermeiros são dos mais mal pagos nos países da OCDE

Em 2019, Portugal era o quinto país da OCDE que pior pagava aos enfermeiros, em paridade de poder de compra, a seguir à Eslováquia, Lituânia, Letónia e Hungria, refere a OCDE no relatório Health at a Glance .

Portugal é o país da OCDE onde a remuneração dos médicos mais diminuiu, em termos reais, nos últimos anos. No último relatório Health at a Glance, divulgado esta terça-feira, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) assinala que a remuneração dos médicos em Portugal em 2019 era mais reduzida do que em 2010, em termos reais (calculando o impacto da inflação).