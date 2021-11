Regulador detecta 44 irregularidade em áreas covid no Hospital de São João

Duas queixas em Maio do ano passado, uma por causa de longas filas sem que fossem controladas as distâncias de segurança no acesso ao hospital e a outra alegando o tratamento indigno de um doente num serviço velho e sem condições, motivaram a acção de fiscalização.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) detectou durante uma inspecção ao Hospital de São João, no Porto, 44 irregularidades nos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância da covid-19, mais de metade das quais ainda se mantinham quando a acção foi dada como terminada, em Julho passado. Uma parte substancial das falhas está relacionada com o incumprimento das condições de ventilação e extracção do ar nas áreas dedicadas a doentes suspeitos ou infectados com o novo coronavírus, problemas que a administração admite serem difíceis ou até impossíveis de resolver num edifício que já tem mais de 60 anos.