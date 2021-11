Morreu Rui Oliveira e Costa

Morreu, esta terça-feira, Rui Oliveira e Costa. A informação foi confirmada pelo Sporting, numa nota de condolências publicada no site oficial do clube.

Oliveira e Costa é um antigo deputado do Partido Social Democrata, tendo desempenhado ainda as funções de director da Eurosondagem e dirigente da UGT. No âmbito do comentário desportivo, foi um dos comentadores afectos ao Sporting no programa Trio da Ataque, da RTP.

Rui Oliveira e Costa foi ainda membro do Conselho Leonino e director do Jornal Sporting.