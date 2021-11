Internamentos por AVC e enfartes descem. Mais mortes terão ocorrido fora dos hospitais

Portugal registou um decréscimo “particularmente grande” no número de doentes internados por acidente vascular cerebral (AVC) e por enfarte agudo do miocárdio no ano passado, refere o relatório Health at a Glance, divulgado esta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que admite que alguns doentes terão morrido antes de chegarem aos hospitais.