Governo aumenta área para plantação de eucaliptos quando se comprometeu a reduzi-la

Nos 278 concelhos do continente, as plantações de eucalipto vão aumentar para 881.735 hectares contrariando o objectivo anunciado em 2019 de reduzir para 812 mil hectares até 2030.

O Governo português está a preparar a publicação de um diploma que prevê a plantação de mais 36.726 hectares de novos povoamentos de eucalipto em 126 dos 278 concelhos do continente. Portugal, que já é o país com maior área plantada de eucalipto na Europa e ocupa o 5º lugar a nível mundial, ficará com 881.735 hectares cobertos, cerca de 10% da superfície do território continental, suplantando as espécies autóctones como o sobreiro, a azinheira e até mesmo o pinheiro. Um trajecto que vai em sentido contrário do que tinha sido anunciado pelo executivo.