Despesa directa das famílias portuguesas com a saúde é muito elevada. Em 2019 representou 30% do total

O crescimento da despesa out-of-pocket com a saúde em Portugal é destacado no relatório Health at a Glance da OCDE.

Os portugueses gastam muito dinheiro do seu bolso com despesas de saúde, mais do que a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O crescimento da despesa directa das famílias com a saúde em Portugal é destacado no relatório Health at a Glance 2021 da OCDE, que compila indicadores de saúde dos vários países que integram a organização e que foi divulgado esta terça-feira.