Covid-19 em Portugal: oito mortes e 1182 novos casos

Portugal registou, esta segunda-feira, 1182 casos de infecção e oito mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que acaba de ser divulgado na tarde desta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.217 e o de infectados ascende a 1.099.307.

O relatório de situação indica que há agora 361 pessoas internadas, mais uma do que na actualização anterior, sendo que 60 estão nos cuidados intensivos (menos dois). Há mais 1283 casos de recuperação, num total de 1.047.347 cidadãos recuperados desde o início da pandemia. Existem menos 109 casos activos, o que significa que 33.742 portugueses ainda lidam com a doença. Há agora mais 414 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 25.264.

A maior parte dos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (410 novas infecções ou 35,5%), na região Norte (319 novos casos ou 26,9%) e no Centro (316 casos ou 26,7%).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de casos acumulados e de mortes do país: há 424.393 casos confirmados e 7754 óbitos. O Norte é a segunda: são 418.424 os registos de infecção e 5608 mortes por covid-19 (cinco em 24 horas). O Centro contabiliza 148.970 infecções e 3193 mortes (mais uma). O Alentejo totaliza 40.405 casos (31 novos) e 1056 mortes. No Algarve, há 44.561 casos de infecção (mais 42) e 484 óbitos (mais dois). A Madeira regista 13.058 casos de infecção (40 novos) e 76 mortes. Já os Açores somam 9496 casos (mais 24) e 46 mortes.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 9549 são homens e 8668 são mulheres. Das 18.217 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.888 tinham mais de 80 anos, o que corresponde a 65,2%. Das oito mortes contabilizadas esta segunda-feira, sete foram registadas na faixa etária acima dos 80 anos e uma na faixa etária dos 60 aos 69 anos.

Os indicadores da matriz de risco, que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, são iguais ao do boletim de segunda-feira, uma vez que estes indicadores só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, Portugal aproxima-se da “zona laranja” da matriz: o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — subiu para 1,08 a nível nacional e no continente. Já a incidência subiu para 116,9 a nível nacional e 116,4 casos de infecção por cada 100 mil habitantes no continente.