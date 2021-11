Covid-19: especialistas admitem quinta vaga em Portugal com aumento de casos mas menos mortes

A actividade pandémica do início de Novembro em Portugal sugere um ressurgimento da infecção pelo novo coronavírus, sendo provável que se esteja a assistir ao início de uma quinta vaga no país. De acordo com um ensaio de Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes, professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), publicado esta segunda-feira, os indicadores mais recentes mostram que o número de novos casos “deverá duplicar a cada 30 dias aproximadamente, o que significa que poderemos chegar aos 2000 casos diários na primeira metade de Dezembro”.