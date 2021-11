Rio vai concentrar-se na função de presidente do PSD e afastar-se da disputa interna

Líder do PSD diz que contactos com militantes só se realizarão na Região Autónoma da Madeira.

Rui Rio revelou que vai concentrar-se nas funções de presidente do PSD e não na disputa interna, com vista a ganhar as próximas legislativas. A posição foi assumida esta terça-feira à tarde, em conferência de imprensa, no Porto.

"Entendi que a minha obrigação é concentrar a minha actividade nas funções de presidente do partido, seja na oposição a António Costa seja na campanha eleitoral”, afirmou.

Com eleições internas marcadas para dia 27 em que tem Paulo Rangel como adversário, Rui Rio adiantou que vai “preparar o programa eleitoral para as legislativas, ouvir pessoas e preparar uma campanha eficaz de marketing e comunicação”. “Para tudo isto é preciso tempo e disponibilidade”, afirmou, revelando que será a sua direcção de campanha interna que organizará essa disputa eleitoral.

“Mas eu potencialmente vou dedicar-me apenas a posições políticas na oposição do PS. Espero reforçar a posição do PSD nas eleições nacionais”, disse.