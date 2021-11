Rangel ironiza: “Fico contente que Rio faça oposição ao Governo”

Paulo Rangel deixa críticas ao executivo socialista e lamenta que o líder do PSD não as tenha feito.

Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, reagiu com ironia à intenção de Rui Rio de assumir por inteiro a função de presidente do partido no período da disputa interna, dizendo que é “bem-vindo” a esta forma de confrontar o Governo socialista.

“Não é diferente do que eu tenho dito. Fiz esse apelo no conselho nacional. Fico contente que o dr. Rui Rio comece a fazer oposição ao Governo”, afirmou aos jornalistas o eurodeputado, no Funchal, Madeira, onde terminou uma visita de dois dias no âmbito da campanha interna do PSD. “É bem-vindo”, reforçou.

No entanto, o candidato à liderança do PSD sublinhou que os militantes “também merecem algum debate interno”. Não só os debates televisivos – Rangel mostrou-se disponível para “um ou dois”, mas “mais importante” é o facto de os militantes “merecerem respeito” já que “vão escolher o candidato a primeiro-ministro”.

O eurodeputado disse ser “estranho” que o presidente do partido tenha anunciado que vai dar mais importância à oposição ao PS do que à disputa interna, mas que se tenha recusado a comentar a entrevista de António Costa. Paulo Rangel criticou o Governo por causa do modo como está a decorrer a actual fase da vacinação contra a covid-19 e a vacinação contra a gripe, defendendo o regresso do vice-almirante Gouveia e Melo à liderança da task-force.

Por outro lado, o eurodeputado referiu o bloqueio das confederações patronais à audição sobre os fundos estruturais para o Portugal 2030, procurando mostrar que o PSD pode ser “alternativa”. “Com o PSD liderado por mim, o Governo de Portugal terá os parceiros sociais como fundamentais para criar riqueza, para impulsionar o crescimento do país”, afirmou.

“Para quem quer fazer oposição a António Costa fica muito claro que essa oposição começou com um silêncio total à entrevista de António Costa. Ficam aqui duas críticas ao Governo. Não vi nenhuma crítica feita pelo líder do PSD”, destacou, dizendo que se escusa a entrar em “tricas” internas.