Rangel está convicto que o bom senso vai imperar na hora de votar as listas de deputados

Candidato frisa que cabe à nova liderança conduzir o processo e acredita no bom senso e nas regras do partido para que tudo corra de forma célere.

Só no dia seguinte às eleições internas, e se ganhar o partido, é que Paulo Rangel vai pensar “completamente” em todas as questões que um líder tem de pensar. Até lá, até 27 de Novembro, o candidato à liderança do PSD só pensa em mobilizar os militantes para as “mudanças necessárias” no partido.