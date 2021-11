PSD diz que Governo não tem estratégia para os 23 mil milhões de euros dos novos fundos estruturais

O Governo está a apresentar as linhas orientadoras do próximo quadro comunitário. BE e PSD já foram recebidos, mas ainda haverá encontros com PCP, CDS, PAN, PEV e PS.

A poucas semanas da dissolução da Assembleia da República, o Governo apresenta aos partidos com representação parlamentar as linhas orientadoras do acordo de parceria Portugal 2030 no valor de 23 mil milhões de euros (que irá substituir o Portugal 2020), numa série de encontros com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Para o PSD, o documento apresentado ainda é muito vago. No final do encontro desta terça-feira, Afonso Oliveira considerou que o aproveitamento por Portugal do novo quadro financeiro plurianual da União Europeia é em muito parecido ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) por não trazer “estratégia” para o país. “O documento é muito genérico, não tem especificidade”, criticou.

Para o vice-presidente da bancada social-democrata, o prazo de discussão pública previsto pelo Governo é “muito curto” e não há uma preocupação em relação ao crescimento, competitividade e apoios às empresas. "O Governo transmitiu-nos de forma muito clara que, durante 15 dias, no máximo três semanas, será o tempo de discussão pública. Parece-nos muito curto para um tema desta importância, desta dimensão”, declarou.

Além disso, o social-democrata diz não ter sido possível ver em detalhe “qual é a afectação dos recursos para o país”. "A preocupação fundamental é a mesma que para o Plano de Recuperação e Resiliência. Não estava colocada em cima da mesa uma estratégia de crescimento, de aumento de competitividade, de apoios às empresas”, disse.

Dissolução não penaliza execução do PRR

O primeiro partido a ser recebido foi o BE, que à saída do encontro afirmou ter recebido garantias do ministro do Planeamento de que a dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições legislativas antecipadas não terá “nenhuma consequência” na aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, “o ministro foi bastante descritivo na forma como dissociou as duas questões” e assegurou que “não há nenhuma consequência sobre a dissolução do Parlamento, sobre a marcação de eleições, relativa à execução do PRR”.

O bloquista explicou ainda que “o PRR advém de um conjunto de metas e calendários que já foram pré-estabelecidos pelo Governo, a execução financeira dessas metas e calendários para 2021 e uma larga parte de 2022 já estão acautelados com os desembolsos durante o ano de 2021”, salientando que o dinheiro já existe e o Governo já tem à sua disposição para poder executar”.

“Este enunciado genérico não nos merece qualquer oposição, veremos como é que no concreto ele será desdobrado, e assim avaliaremos a nossa opinião sobre a matéria ao longo da sua execução”, afirmou Pedro Filipe Soares. “O líder parlamentar do BE indicou que “este documento apresentado é um conjunto de enunciados genéricos que se depois irão desdobrar em programas operacionais, opções políticas, distribuição de fundos comunitários”. com Lusa