Luísa Salgueiro indicada por Costa para presidir à ANMP

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Nacional Matosinhos, vai ser a nova presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANPC), segundo avançou nesta terça-feira o Jornal de Notícias e confirmou o PÚBLICO.

Salgueiro foi a escolha de António Costa para substituir Manuel Machado, também do PS, perdeu as eleições autárquicas de 26 de Setembro em Coimbra para o PSD. A Autarca de Matosinhos assumirá o cargo no Congresso da ANMP, de 11 e 12 de Dezembro, se for aprovada pelo congresso de Aveiro.

Uma aprovação que não será difícil, já que o PS voltou a conseguir vitórias na maioria das autarquias. Se foi eleita, Luísa Salgueiro será a primeira mulher a ocupar o cargo.

Fernando Ruas, que já tinha anunciado que deixaria o cargo, que liderou o Conselho Directivo da ANMP, entre de 2002 a 2013.

Um dos temas principais a discutir no congresso será o dos fundos europeus, principalmente os do Plano de Recuperação e Resiliência, e a sua aplicação pelos municípios.