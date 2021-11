Apesar da dissolução, partidos continuam a entregar diplomas que vão ‘morrer’

Parlamento tem já marcados debates sobre a revogação do cartão do adepto, a tutela criminal e os apoios nas rendas, mas muitos dos assuntos agora propostos vão ficar pelo caminho.

Parece um sprint final para a meta: no mesmo dia em que foi chumbado o Orçamento do Estado para 2022, o PAN deu entrada de 14 diplomas na Assembleia da República, entre projectos de lei e de resolução. Desde então, mesmo com o anúncio da dissolução do Parlamento iminente, os diversos partidos e o Governo já entregaram um total de quatro dezenas de diplomas, abrangendo tanto temas que ainda podem ser discutidos nos debates potestativos que cada bancada já agendou como temas que não chegarão sequer a sair da gaveta.