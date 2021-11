Um discurso com a água pelos joelhos para alertar para a subida do mar

De pé no mar, com as calças arregaçadas e a água pelos joelhos: foi assim que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu fez um discurso para a COP26, que está a decorrer em Glasgow. Tudo para mostrar como a sua nação insular do Pacífico está na linha da frente das alterações climáticas.

