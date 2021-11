Estás à procura de um estágio remunerado? A ITSector está a recrutar

Se estás a terminar os estudos na universidade e já pensas na entrada no mercado de trabalho, este estágio é para ti. A empresa ITSector lançou a Next Level Academy e abriu candidaturas para estágios remunerados. Nesta edição, estão disponíveis 16 vagas e podes inscrever-te até 30 de Novembro.

O programa criado pela empresa de desenvolvimento de software, sediada no Porto, quer integrar finalistas de licenciatura ou mestrado na primeira edição do programa de estágios remunerados. “A Next Level Academy trata-se de uma iniciativa pioneira na ITSector, dirigida a futuros talentos na área de TI, com um foco particular em tecnologias que nos desafiam a estar na vanguarda das tendências do mercado”, explica Stéphanie Dermagne, gestora de aquisição de talentos da ITSector, em comunicado.

Sendo uma empresa tecnológica especializada na transformação digital, os candidatos devem ser formados em Engenharia de Computadores – ou apresentar formação de grau equivalente –, e as vagas estão relacionadas com as áreas de .Net, Android, iOS e REACT. Segundo a empresa, na primeira fase do estágio será dada formação na tecnologia seleccionada para promover a integração e, mais tarde, o estagiário é integrado num projecto prático. Durante o estágio, os participantes têm o apoio de um orientador, num “regime de trabalho 100% remoto”.

O prémio final de estágio é de 500 euros para estágios iguais ou superiores a seis meses – e proporcionais para períodos inferiores a seis meses –, juntamente com subsídio de alimentação. Segundo a empresa, a atribuição terá em conta critérios como a nota final de estágio, avaliação de pares e assiduidade.

Os estágios têm início em Fevereiro e a selecção dos candidatos vai ser feita através de análise curricular, dinâmicas de grupo e entrevistas comportamentais e técnicas. “Valorizar e captar perfis juniores e capacitar os alunos com competências tecnológicas” são objectivos do novo programa da ITSector, que ambiciona transformar os estágios em postos de trabalho.

As candidaturas podem ser submetidas na página da ITSector.