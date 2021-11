O teu animal é igual a uma obra de arte? Possivelmente. Esta app mostra-te a qual

A Google Arts & Culture criou a Pet Portraits, uma funcionalidade que permite, a partir de uma fotografia, descobrir com que obra de arte um animal de estimação se parece.

O teu animal de estimação tem um sósia? Possivelmente sim, e ainda não o descobriste. Mas podes descobri-lo. A Google lançou, esta terça-feira, 9 de Novembro, a Pet Portraits, uma funcionalidade da app da Google Arts & Culture que permite descobrir os sósias artísticos de cães, gatos, peixes, pássaros, répteis, cavalos ou coelhos entre dezenas de milhares de trabalhos de instituições parceiras de todo o mundo.

Qualquer animal pode ser combinado com estátuas egípcias antigas, arte urbana, aguarelas chinesas e muitas outras: basta instalar a app gratuita da Google Arts & Culture — disponível para Android e iOS — e tirar uma fotografia no modo Pet Portraits.

Foto

O algoritmo de visão reconhece o animal, recorta a imagem e coloca-a no centro. Depois, através de um algoritmo de machine learning, pega na foto do animal de estimação e faz correspondência com obras de arte, explica a Google em comunicado.

A Pet Portraits convida ainda os utilizadores a “explorar os resultados obtidos para aprender mais sobre as histórias e os artistas por trás de cada obra de arte”. E conta mais sobre “os dez gatos ou cães mais engraçados da história da arte”, as “maravilhas do mundo natural” ou “as criaturas fantásticas da ficção e da natureza”.