No PS há mais vida além da “geringonça”

Finda esta experiência, que teve indiscutivelmente aspetos muitos positivos, mas manifestamente insuficientes, impõe-se ao PS ir além da “geringonça” e abrir um novo ciclo com novas parcerias estratégicas.

Fui daqueles que em 2016 defenderam a soi disant "geringonça”, por considerar que um entendimento com os partidos à esquerda do PS era fundamental para libertar o país do rolo compressor da direita ultraliberal, que aplicara durante mais de quatro anos um programa de experimentalismo social e de austeridade cega, deixando atrás de si um rasto de desemprego, de falências, de imigração e de pobreza.