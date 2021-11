O princípio de Eleutério

O “Menino Eleutério” é, nas Habilitações necessárias para ser ministro, uma d’As Farpas de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão, o jovem promissor que, ao falhar sucessivamente na escola primária, no liceu, na universidade, consegue atrair a atenção do “poder moderador”, vendo a sua incompetência premiada com vários cargos governamentais até finalmente chegar a primeiro-ministro. Ao contrário do “princípio de Peter”, segundo o qual uma pessoa competente no seu trabalho é elevada a posições para as quais é incompetente, o muito mais radical “princípio de Eleutério” enunciado por Eça de Queirós, estipula que a incompetência demonstrada por uma pessoa no seu trabalho é critério essencial para a sua promoção.