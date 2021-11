Marcello e Marcelo

Precisamos de ambicionar muito mais do que manter a cristaleira no lugar enquanto os tectos desabam.

No tempo de todos os cenários, há um que tem vindo a destacar-se, até porque ostenta a assinatura de Marcelo Rebelo de Sousa: nas próximas eleições, o Presidente da República prepara-se para exigir ao PS e ao PSD o compromisso de que o partido menos votado garanta ao partido mais votado a possibilidade de formar governo e aprovar os orçamentos de 2022 e 2023. Tal cenário anda por aí desde o fim da “geringonça”, mas foi reforçado no Expresso deste sábado por aquela fonte de Belém extremamente bem informada que fala todas as semanas com a jornalista Ângela Silva. É favor ler o artigo “Marcelo quer compromisso sólido para pelo menos dois anos”.