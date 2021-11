Estará Portugal preparado para uma verdadeira regulação para o consumo recreativo de cannabis?

O que julgamos adequado é a adoção de uma regulação responsável, com vista a defender a saúde dos consumidores e a combater a criminalidade, para que o consumo migre do mercado ilícito para o mercado controlado.

Portugal foi pioneiro na descriminalização do consumo de drogas. Em 2002 surge a lei da descriminalização do consumo, a qual dita que a aquisição, posse e consumo de drogas deixa de ser considerado crime no nosso país. Não obstante, importa referir que com esta lei o consumo foi descriminalizado, mas não despenalizado, ou seja, consumir substâncias psicoativas ilícitas continua a ser um ato punível por lei. Contudo, deixou de ser um comportamento alvo de processo-crime, passando a constituir apenas uma contraordenação social.