Num bem conhecido ensaio de 1920, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, Lenine censurava duramente os comunistas alemães e ingleses, pelas suas posições ultra-esquerdistas. Aos comunistas ingleses, criticava especificamente a recusa em estabelecer alianças com o Partido Trabalhista reformista. São também conhecidas as suas invetivas contra a social-democracia alemã, personificadas pelo "renegado Kautsky" (sic), relativamente às táticas para a tomada do poder. Mas para o pragmático Lenine, a perceção da importância de controlar ou influenciar, diretamente ou indiretamente, os mecanismos do poder, nunca o levaram a abandonar conquistas concretas por conta de cálculos hipotéticos futuros.