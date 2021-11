Polónia alerta para escalada “armada” da crise na fronteira com a Bielorrússia

Centenas de migrantes têm chegado à fronteira da Polónia com a Bielorrússia, levando as autoridades polacas a acusar Minsk de tentar provocar uma confrontação e possivelmente uma escalada “armada”, ao encorajar as pessoas a atravessar a fronteira e a entrarem em território da União Europeia.

As estimativas de Varsóvia indicam que entre três e quatro mil migrantes se encontrem junto à fronteira e mais de dez mil estarão na Bielorrússia na esperança de chegar à Polónia, disse o porta-voz do Governo, Piotr Muller, aos jornalistas. As autoridades esperam uma escalada “armada” na fronteira, afirmou ainda.

“Esperamos que nas próximas horas haja mais ataques contra a nossa fronteira”, já dissera na noite de segunda-feira Pawel Soloch, chefe do Departamento de Segurança Nacional polaco.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, avistam-se centenas de pessoas a caminhar em direcção à fronteira polaca perto da aldeia de Kuznica, enquanto algumas tentam atravessar a vedação usando pás, tesouras e outras ferramentas para abrir caminho. Outras imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa polaco mostravam tendas e fogueiras no lado bielorrusso da vedação de arame farpado.

Sytuacja na granicy polsko-bialoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowanym niszczeniem umocnien granicznych. Dochodzi równiez do bezposrednich ataków na polskich funkcjonariuszy Strazy Granicznej, Policji oraz zolnierzy.



wideo cz.1 pic.twitter.com/ueSs212tmp — Piotr Müller (@PiotrMuller) November 8, 2021

Segundo Varsóvia, foram destacados para a zona mais soldados, polícias e guardas fronteiriços. Há relatos de uso de gás lacrimogéneo por parte dos guardas polaco e de disparos, mas não é claro quem disparou e se alguém ficou ferido.

A imprensa local e as autoridades polacas denunciam que muitos dos migrantes têm sido acompanhados por indivíduos armados e com cães. Vídeos divulgados na segunda-feira pela imprensa de Minsk também confirmaram o envolvimento das forças de segurança bielorrussas junto à fronteira.

Certo é que estes migrantes estão presos num limbo: por um lado, as autoridades polacas estão autorizadas a expulsar as pessoas e ignorar os seus pedidos de asilo. Por outro lado, do lado bielorrusso não permitem o seu regresso, o que significa que as pessoas ficam encurraladas em zonas florestais enquanto as temperaturas continuam a descer acentuadamente.

Desde o Verão que grupos de migrantes têm chegado à fronteira da Polónia – e também às fronteiras da Lituânia e Letónia –, vindos da Bielorrússia, muitos naturais do Médio Oriente e da Ásia. Minsk tem sido acusada de orquestrar um “ataque híbrido” em retaliação às sanções impostas pela União Europeia (impostas em resposta à repressão contra os manifestantes que denunciaram a existência de fraude nas eleições presidenciais do ano passado, quando Alexander Lukashenko foi oficialmente reeleito com 80% dos votos)​. E o fluxo apenas tem vindo a aumentar.

Sluzbom MSWiA i zolnierzom udalo sie zatrzymac pierwsza masowa próbe sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuznicy. Sa caly czas pilnowani przez bialoruskie sluzby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Entretanto, a Alemanha apelou aos Estados-membros do bloco para “agir” para enfrentar a situação. “A Polónia e a Alemanha não conseguem lidar com isto sozinhas”, disse ao Bild o ministro do Interior interino, Horst Seehofer.

Na segunda-feira, os parceiros internacionais reagiram à escalada da tensão: tanto a NATO como a Comissão Europeia condenaram Minsk, acusando o regime bielorrusso de usar os migrantes como peões políticos. No caso da UE, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, diz que estão a ser analisadas as medidas a tomar, nomeadamente a aprovação de mais sanções contra as autoridades bielorrussas e companhias aéreas de outros países que transportam migrantes até à Bielorrússia.

Também o Departamento do Estado dos EUA manifestou a sua preocupação e apelou ao Governo de Minsk para terminar com a orquestração do fluxo migratório e instrumentalização dos migrantes.