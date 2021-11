Adalberto Costa Júnior recandidata-se à liderança da UNITA no meio de uma crise interna

Destituído da presidência do partido pela decisão do Tribunal Constitucional, que em Outubro anulou o congresso de 2019, o líder formaliza a candidatura na quarta-feira. E, apesar de vozes internas dissonantes, é o único candidato até agora.

Adalberto Costa Júnior formaliza esta quarta-feira a sua candidatura à liderança da UNITA, em Angola, no congresso marcado para 2, 3 e 4 de Dezembro. Aquele que foi o presidente do principal partido de oposição desde 2019, destituído a 7 de Outubro pelo Tribunal Constitucional que anulou o congresso que o elegeu, o político volta a candidatar-se para garantir que chega às eleições do próximo ano como o principal rosto da oposição para disputar com João Lourenço a chefia do Estado.