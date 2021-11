“A expansão do metro de superfície de Almada a Alcochete tem de fazer-se mesmo sem o PRR”

Frederico Rosa (PS), o autarca do Barreiro, que conquistou a maior maioria absoluta na AML e no distrito de Setúbal, defende uma ligação regional que melhore a mobilidade na Margem Sul.

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro defende a expansão do Metro Sul do Tejo (MST) de Almada até Alcochete como um projecto estratégico da Área Metropolitana de Lisboa (AML) que deve ser concretizado mesmo sem inclusão no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).