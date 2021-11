Câmara faz demolições de cafés no Jamaica : “É bué de polícias. Estão a partir os cafés todos. Sem avisar”

Jamaica acordou com um contingente policial de dezenas de polícias no bairro. Câmara diz que foram fechar bares ilegais por queixas de moradores. Donos queixam-se de não terem sido avisados de nenhuma forma e não terem tempo de retirar bens. Até agora autarquia não responde se enviou ou não avisos.

Um cartaz da Câmara Municipal do Seixal anuncia à entrada do bairro da Jamaica: “Direito a uma habitação condigna: 64 famílias, 187 pessoas”. Parece uma ironia olhando para os prédios em tijolo, com fios de electricidade à vista e lixo à volta que moradores se queixam de os serviços camarários não irem limpar.