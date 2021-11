Agressão no Metro do Porto causa ferido transportado ao Hospital Pedro Hispano

Um cliente do Metropolitano do Porto foi nesta terça-feira transportado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, depois de ter sido vítima de uma agressão que o deixou inanimado, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

A situação ocorreu pelas 17h00, na Estação Câmara de Matosinhos, para onde foi chamada uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) devido a um cliente que se encontrava “inconsciente” no interior da composição que circulava no sentido Matosinhos/Porto, acrescentou fonte da empresa.

Em face da intervenção da equipa do INEM a composição ficou parada na estação “cerca de meia hora, situação que teve repercussões na circulação na Linha Azul”, acrescentou.