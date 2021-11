Alec Baldwin quer a polícia nos bastidores das filmagens

Enquanto Hollywood reflecte sobre a criação de novas medidas de segurança, depois do tiroteio fatal durante as filmagens do western protagonizado e co-produzido por Alec Baldwin, Rust, o actor defende que as produções de cinema e televisão deveriam contratar polícias para monitorar as armas nos bastidores das filmagens.

Alec Baldwin atirou e matou a directora fotográfica Halyna Hutchins, no passado dia 21 de Outubro, depois de ter ouvido, por parte do assistente de realização Dave Hales, que a arma com que estava a ensaiar era “fria”, ou seja, era segura para ser usada, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fé, Novo México, onde decorriam as filmagens.

As autoridades estão a tentar determinar como é que uma bala verdadeira foi parar à arma entregue a Baldwin. Os advogados da armeira Hanna Gutierrez, responsável por todas as armas do filme, já informaram que esta tem a certeza que carregou a arma com balas falsas e estão convencidos que houve sabotagem.

Desde o incidente, que produtores e membros das suas equipas estão a avaliar que novas medidas devem ser tomadas para evitar uma tragédia semelhante no futuro. Esta segunda-feira, Alec Baldwin disse acreditar que as produções deveriam contratar a polícia para garantir que as armas usadas nas filmagens estão seguras.

“Todo filme ou série da televisão que use armas, falsas ou não, deve ter um agente da polícia no set, contratado pela produção, para monitorar especificamente a segurança das armas”, publicou o actor na sua conta da rede social Twitter.

Entretanto, outros pedem que as armas verdadeiras não sejam usadas em filmes. A semana passada, o actor Dwayne Johnson disse que nas suas futuras produções passarão a usar apenas pistolas falsas durante as filmagens.