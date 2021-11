Meia-dúzia de cartuchos e outros tantos copos para festejar o São Martinho: haja castanhas, haja vinho

Quentes e boas. Ou então fresquinhas, numa sobremesa. A alimentar o prato mais audaz ou saídas do mais típico assador, as castanhas são servidas pelo país fora e até o chocolate se mete no magusto.

Castanhas à mesa

Em Vila Nova de Famalicão, o magusto pode ter a forma de uma refeição: entre 11 e 14 de Novembro, a iniciativa Dias à Mesa elege a castanha como ingrediente obrigatório das ementas servidas por 18 restaurantes do concelho, venha ela com vitela, rojões ou outras carnes. Como acompanhamento, é servido um show cooking no Mercado Municipal, em que a chef Lígia Santos mostra como confeccionar um bom creme aveludado de castanhas. Está marcado para dia 13 (às 15h, com entrada livre), data em que, no mesmo local, também há São Martinho na Praça, onde manda a tradição que se assem as castanhas e se beba o vinho novo, com animação pelo meio.

Marvão em festa

A castanha de Marvão, produto de denominação de origem protegida, invade a vila alentejana nos dias 13 e 14 de Novembro, cortesia da 37.ª Festa do Castanheiro - Feira da Castanha. Mesmo com algumas limitações, é o regresso ao formato tradicional, depois de uma versão, em 2020, redesenhada para o contexto pandémico. A bênção da castanha no Largo do Terreiro, às 10h de sábado, abre um fim-de-semana recheado de grandes magustos, show cookings, provas de vinho, animação de rua, uma conferência e, claro, um mercado de produtos locais a que não faltam enchidos, frutos secos, queijos, vinhos, licores, azeites, compotas, artesanato e outras produções da terra (o programa detalhado está disponível aqui). A feira funciona das 10h e as 18h. Para entrar, paga-se 1€, que reverte para os Bombeiros Voluntários de Marvão. Outra forma de celebrar o fruto do Outono é participar na Quinzena Gastronómica da Castanha, que está a decorrer entre 6 e 21 de Novembro. Quinze restaurantes do concelho investem em ementas especiais, em que as castanhas vêm com pato flamejado, bifinhos de atum, sopa de cação ou o conventual tecolameco, entre outras iguarias.

No São Martinho, Compras e Vinho

Começou a 6 de Novembro e tem repetição nos dias 13 e 20, no centro histórico de Torres Vedras, entre as 15h e as 19h. Chama-se São Martinho, Compras e Vinho e tem como objectivo dinamizar o comércio local. Os visitantes podem contar com descontos nas lojas (muitas delas, com montras decoradas a preceito) e com animação no espaço público: desfiles de moda, teatro de marionetas, dança contemporânea, performances de rua, música, provas de vinhos, etc. Esta é apenas uma das vertentes da Festas da Cidade de Torres Vedras, que, por estes dias estão em marcha com um programa que também contempla caminhadas, workshops, o festival Merendas do Acordeão, a rota gastronómica Menus de São Martinho (em sete restaurantes do concelho), um concerto de Susana Félix e um Jardim de Castas (exposição para conhecer melhor os vinhos da região).

Luzes, assadores, acção!

“Muitas castanhas a estalarem cinzentas, na brasa”. Mais exactamente, 13 toneladas para oferecer. A promessa vem de Oeiras, onde a autarquia monta grandes assadores, à medida de uma celebração que convida toda a população. É tradição para regar com o vinho de Carcavelos Villa Oeiras e saborear com vários momentos de animação preparados para dois dias: 11 de Novembro, no Largo 5 de Outubro (centro histórico), e 13 de Novembro, no Parque Anjos (Algés), entre as 11h e as 22h. A entrada é livre e tem como brinde o acender das iluminações de Natal (dia 11, às 18h). Durante a iniciativa, alinhada em parceria com a Associação de Comerciantes e Empresários de Oeiras e Amadora, é possível participar na recolha de Testemunhos Sussurrados (para construir “um arquivo sonoro de memórias de São Martinhos passados”), contribuir para uma manta de retalhos, recriar a lenda com paus e folhas, assistir a leituras encenadas ou fazer rimas para quadras populares, entre outras actividades. Os horários destas oficinas podem ser consultados aqui.

Prontos para chocastanhar?

Doces e aromatizadas pelo São Martinho. Assim chegam a Novembro as Semanas Gastronómicas de Grândola, prontas a pôr o chocolate e a castanha no mesmo prato. Entre 6 e 14 de Novembro, 12 restaurantes do município alinham ementas para todos os gostos, com estes ingredientes. Os comensais mais tradicionais podem pedir um coelho na telha, uns lombinhos de porco assados ou um bacalhau no forno, todos acompanhados pelo fruto da época, e um boa mousse (com cheirinho e picante à disposição) ou um bolo de chocolate para a sobremesa. Os mais audazes podem contar com o doce ingrediente metido no molho de um bitoque, numas migas de castanha com peito de pato, no “vulcão” de um bolo de cenoura ou mesmo numa piza. A lista de estabelecimentos aderentes – e respectivas ementas – pode ser consultada aqui. Mas a festa não se fica pela mesa. Nos últimos quatro dias, há animação pela vila morena, a começar no dia de São Martinho, com a oferta de castanha assada num magusto montado no Mercado Municipal (dia 11, das 18h à meia-noite). A seguir, há stand-up comedy de André do Karaté no Cine Granadeiro (dia 12, às 21h30; 3€), onde também vai estar um espectáculo de marionetas da Trulé (dia 13, às 11h); a peça ambulante Os Grandes Chefes no mercado e nas ruas (dia 13, das 9h às 13h); e dois workshops na Casa Mostra de Produtos Endógenos, uma de bombons (dia 13, às 15h) e outra de alcomonias e rebuçados de pinhão e chocolate (dia 14, às 11h).

Magusto de séculos

Cumprindo uma tradição secular, Portimão torna a deixar-se invadir pelo cheirinho a magusto – e com apetite redobrado, depois do cancelamento do ano passado, por causa da pandemia. Entre 5 e 14 de Novembro, a Feira de São Martinho monta aquela que já é a sua 358.ª edição, tendo como estrelas as castanhas acabadas de sair do assador, mas investindo noutros aromas e sabores, servidos pelos vários bares e tasquinhas que marcam presença no Parque de Feiras e Exposições de Portimão. Isto sem esquecer o artesanato, os brinquedos e outras produções à venda nos expositores. Entre frutos, petiscos e compras, há ainda lugar para carrosséis, carrinhos-de-choque e jogos, onde jovens e famílias têm direito a preços especiais em dias específicos (respectivamente, 10 e 14 de Novembro). Os amantes das quatro e duas rodas são brindados, como habitualmente, com exposições de automóveis e motos. A feira funciona todos os dias, nos seguintes horários: sexta e sábado, das 10h à 1h (excepto no primeiro dia, em que abre às 16h), e de domingo a quinta, das 10h às 24h.