As Faias de Manteigas: há um novo evento para celebrar o Outono na Serra da Estrela

É a primeira edição do Faias Serra da Estrela 21 em Manteigas: sob o signo das belas árvores, riqueza local, conta com momentos de ciência, desporto, fotografia, cultura e gastronomia. De 12 a 28 de Novembro.

A Serra da Estrela tem um novo evento para celebrar a estação do Outono. Chama-se Faias Serra da Estrela 21 e promete actividades de fotografia, gastronomia, caminhadas e corridas pela paisagem de Manteigas ao longo dos próximos três fins-de-semana.

A programação desta edição inaugural é “diversificada e rica em experiências” e promete momentos de ciência, desporto, fotografia, cultura e gastronomia, “sempre em perfeita comunhão com a natureza”, anuncia a autarquia em comunicado.

O evento arranca já na sexta-feira, com o “São Martinho Sunset” e a promessa de cocktails e música ao vivo ao pôr do sol. Para o mesmo dia está prevista ainda a abertura de uma exposição fotográfica sobre os geossítios do Estrela Geopark e o início de um roteiro gastronómico em torno da feijoca (que se prolonga até ao dia 28).

O programa inclui, no sábado, a iniciativa Caminhar com Ciência, ao longo da Rota das Faias, no Estrela Geopark, e um trail run pelos Trilhos do Burel. No fim-de-semana seguinte, dias 20 e 21, realiza-se o VII Festival de Fotografia de Paisagem Imaginature 2021. A fechar o programa, entre 26 e 28 de Novembro, irá decorrer um mercadinho de Outono e, no dia 28, um passeio de BTT pelos Trilhos d'Outono.

Segundo o presidente da autarquia, Flávio Massano, a iniciativa “resulta da ambição de construir uma marca única, forte, atractiva e com alto potencial de comunicação para o exterior, mas que, ao mesmo tempo, conservasse a familiaridade e pudesse ser facilmente reconhecido e acarinhado pelas gentes [da terra].”

Contando com o envolvimento de várias entidades, o Faias Serra da Estrela 21 reflecte bem o rumo que a organização quer trilhar com a iniciativa, garante em nota de imprensa enviada esta terça-feira: “Uma caminhada conjunta, colaborativa e em rede, que apoia e incentiva as associações e os empresários locais a arriscarem em novos conceitos e a serem parte activa da agenda cultural, social e económica do concelho”.

“O nome Faias, que trará ao evento uma identidade própria porque, efectivamente, as faias [árvores] mais bonitas e conhecidas do país são nossas e de mais ninguém, acabou por surgir naturalmente e é uma justa homenagem a uma das mais belas atracções turísticas de Manteigas, e que, nesta altura do ano, tem a particularidade de proporcionar a todos os que nos visitam uma experiência mágica e um incrível banho de cores de outono”, justifica o presidente do município.

Flávio Massano acrescenta que as faias “emprestam o nome” a um evento que a autarquia pretende “trabalhar e consolidar durante os próximos anos”. “A nossa visão passa por transformarmos este evento numa referência regional e nacional, por acreditarmos no seu potencial e por termos a convicção de que temos os ingredientes naturais perfeitos para o efeito”, concluiu.