PRR só cobrem 7% das necessidades de investimento ambiental da União Europeia

A Comissão reservou mais de 222 mil milhões do Mecanismo de Recuperação e Resiliência para os países acelerarem na transição energética. Mas o montante de investimento terá de aumentar 680% para a UE atingir as metas climáticas.

Os países da União Europeia podem ir buscar ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), que é o principal instrumento do fundo de recuperação Próxima Geração UE, mais de 222 mil milhões de euros para financiar projectos de combate às alterações climáticas e redução das emissões de CO2 nos próximos cinco anos. Só que para o bloco chegar às emissões zero em 2050, como se propôs, precisará de investir muito mais do que os montantes previstos nos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) dos Estados-membros.