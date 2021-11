Importação de produtos agrícolas está a aumentar, agravando défice comercial

As exportações e importações de produtos agrícolas registaram um crescimento significativo de Janeiro a Setembro, o que levou o Instituto Nacional de Estatística (INE) a avançar com informação mais detalhada. Mas se o crescimento se está a verificar dos dois lados, o saldo comercial, tendencialmente desfavorável a Portugal, agravou-se em 2021, situando-se em -2867 milhões de euros, o que corresponde um aumento do défice de 167 milhões de euros face ao período homólogo.

Nos primeiros três trimestres, as exportações de produtos agrícolas atingiram 3154 milhões de euros, aumentando 10,0% relativamente ao mesmo período do ano anterior (+11,1% face ao mesmo período de 2019).

Mas no outro lado da balança, as importações atingiram 6021 milhões de euros, correspondendo a aumentos de 8,2% relativamente ao mesmo período do ano anterior, e de +2,4% face a igual período de 2019.

De acordo com os dados do INE, os bens mais exportados foram as gorduras e óleos, os peixes e as frutas, atingindo um peso conjunto de 55,6% no total das exportações (-1,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2020). Os maiores aumentos registaram-se na categoria dos peixes e das gorduras e óleos (+23,0%) e a maior queda nas frutas (-9,8%).

A Espanha manteve-se como principal cliente dos produtos agrícolas nacionais, seguida de França, Países Baixos e Itália.

Os bens mais importados incluem peixes, carnes e cereais, concentrando 45,5% do total (-0,8 pontos percentuais face ao período homólogo e -3,9 pontos percentuais).

Entre os produtos que mais contribuíram para o aumento das importações, destacam-se os grupos de gorduras e óleos e de cereais, com aumentos correspondentes a 159 milhões de euros (+35,7%) e 100 milhões de euros (+17,1%).

Tal como nas exportações, Espanha continuou a ser o principal fornecedor e o Brasil o segundo, ultrapassando os Países Baixos, uma alteração explicada pelo acréscimo das importações de sementes e frutos oleaginosos com origem no Brasil, principalmente de soja.