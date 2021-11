Exportações sobem 10,3% e importações disparam 17,5% em Setembro

As exportações de bens aumentaram 10,3% e as importações 17,5% em Setembro, em termos nominais, face ao mesmo mês de 2020, de acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional divulgadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O défice da balança comercial de bens aumentou 559 milhões de euros face a Setembro de 2020 (diminuiu 13 milhões de euros em relação a Setembro de 2019), atingindo 1719 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice atingiu 1061 milhões de euros.

Na variação face a Agosto, as exportações cresceram 16,9% e as importações 21,9%. Já na comparação com Setembro de 2019, verificaram-se variações de +10,8% e +7,8%, pela mesma ordem.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, os aumentos face a Setembro de 2020 foram de 7,8% e 10,2%, respectivamente (+13,1% e +16,3%, pela mesma ordem, em Agosto de 2021).

No mês em causa, destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de fornecimentos industriais (+28,1% e +33,7%, respectivamente; +25,0% e +31,3% face a Setembro de 2019) e nas importações de combustíveis e lubrificantes (+102,1%; +21,3% em relação a Setembro de 2019).

No terceiro trimestre de 2021, as exportações de bens aumentaram 12,4% e as importações cresceram 20,2% em relação ao mesmo período de 2020 (+16,2% e +24,5%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em Agosto de 2021). Comparando com o terceiro trimestre de 2019, as exportações e as importações aumentaram 9,0% e 5,4%, respectivamente.

Estes resultados revêem em mais 0,1 pontos percentuais e em mais 0,2 pontos percentuais, as taxas de variação homóloga das exportações e das importações, respectivamente, apresentadas na estimativa rápida trimestral, reflectindo a inclusão de nova informação.