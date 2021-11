Desconto nos combustíveis arranca esta quarta-feira em 2000 postos

Postos têm de afixar selo do Autovoucher . Site do IVAucher tem lista dos aderentes. Tabaco, jornais ou pastilhas elásticas também dão acesso ao desconto.

Os condutores que atestarem o depósito do carro a partir desta quarta-feira já poderão accionar o desconto nos combustíveis lançado pelo Governo para amortecer a subida dos preços da gasolina e do gasóleo. Por enquanto, o Autovoucher, como se chama o subsídio de dez cêntimos por litro (com um limite mensal de 50 litros), estará disponível em cerca de 2000 postos de abastecimento.