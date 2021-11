Tabaco, jornais ou pastilhas elásticas também dão acesso ao desconto dos combustíveis

Autovoucher arranca amanhã. Desconto é accionado com gasto mínimo no posto de abastecimento, mas esse limiar é de apenas um cêntimo.

O decreto-lei que cria o desconto nos combustíveis através da plataforma do IVAucher foi publicado na última noite num suplemento à edição do Diário da República de segunda-feira, antevéspera do arranque do programa.