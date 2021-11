Xadrez: Firouzja conquista o Grand Swiss

O jovem Alireza Firouzja, de 18 anos, de origem iraniana, mas agora a jogar pela França, foi o vencedor destacado do Grand Swiss de xadrez, com oito pontos de 11 possíveis, prova organizada pela Federação Internacional na capital da Letónia, Riga.

Para além dos 70 mil dólares do primeiro prémio, este triunfo garantiu-lhe o direito de estar presente no próximo torneio de candidatos ao título absoluto da modalidade.

Na segunda posição classificou-se o número dois mundial, o norte-americano Fabiano Caruana, que beneficiou do melhor desempate perante o russo Grigoryi Oparin e, assim, garantiu o outro lugar de acesso aos candidatos.

Caruana, ao vencer Firouzja na nona ronda, conseguiu igualar o francês, mas os dois empates seguintes foram fatais para as suas aspirações, com o ex-iraniano a garantir o triunfo com a vitória na penúltima ronda, perante o britânico David Howell.

Recorde-se que o actual ciclo do Campeonato do Mundo irá terminar antes do final do ano, com o confronto entre Magnus Carlsen e o pretendente ao título, o russo Ian Nepomniachtchi, num encontro à melhor de 14 partidas, tendo esta prova aberto o caminho para quem irá defrontar o vencedor deste match.

Este torneio, que reuniu 108 participantes, quase todos com rankings superiores aos 2600 pontos, serviu também para a qualificação para a série Grand Prix, onde garantiram presença, para além de Oparin, o chinês Yu, o francês Lagrave, o alemão Keymer, o russo Predke e o espanhol Shirov.